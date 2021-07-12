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«الصحة العالمية» تحذر: الأوضاع تتدهور.. «دلتا» ستتحول للنسخة المهيمنة في العالم قريبا

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«الصحة العالمية» تحذر: الأوضاع تتدهور.. «دلتا» ستتحول للنسخة المهيمنة في العالم قريبا «الصحة العالمية» تحذر: الأوضاع تتدهور.. «دلتا» ستتحول للنسخة المهيمنة في العالم قريبا

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أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأوضاع المتعلقة بجائحة تتدهور، متوقعة أن تتحول سلالة «دلتا» قريبا إلى النسخة المهيمنة في العالم.

وأشار المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: «الأسبوع الماضي كان الرابع على التوالي الذي تم خلاله رصد ارتفاع لعدد الإصابات بكوفيد-19 في العالم. تم تسجيل هذا الارتفاع في 6 مناطق تابعة لمنظمة الصحة العالمية. كما جرى كذلك تصاعد مؤشر الوفيات بعدما شهد تراجعا على مدى 10 أسابيع سابقة».

وأضاف تيدروس: «نواجه تدهورا لحالة الطوارئ الصحية (الخاصة بجائحة فيروس كورونا)، الأمر الذي يعرض الأرواح ووسائل العيش والتعافي العالمي المستدام لخطر متزايد».

وذكر أن سلالة «دلتا» لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» سجلت حتى الآن في 104 دول، لافتا إلى أن توقعات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أنها ستصبح قريبا النسخة المهيمنة في جميع أنحاء العالم.

وتعد سلالة «دلتا»، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر انتقالا بمرتين على الأقل مقارنة مع مثيلاتها، كما أنها تزيد من مخاطر سير حالة المرض بشكل صعب عند الإصابة.

المصرى اليوم

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