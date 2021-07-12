بايدن: نقف إلى جانب الشعب الكوبي في الدعوة إلى الحرية والإغاثة من الجائحة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب كوبا في دعوته «للحرية والإغاثة من جائحة فيروس كورونا، وإنهاء عقود من القمع».

وأضاف بايدن في بيان أن «الشعب الكوبي ينشد بشجاعة الحقوق الأساسية والعالمية. يجب احترام هذه الحقوق، بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي والحق في تقرير مستقبله بحرية»، مؤكدا أن «الولايات المتحدة تدعو النظام الكوبي إلى الاستماع إلى شعبه وتلبية احتياجاته في هذه اللحظة الحيوية، بدلا من إثراء أفراد بعينهم».

وشهد عدد من المدن الكوبية أمس الأحد مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، رفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، وفي وقت لاحق خرجت مسيرات إلى الشوارع مؤيدة للحكومة بعد دعوة من الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل.