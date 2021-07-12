محافظ قنا يبحث دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة مع إحدي شركات الائتمان

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اجتمع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والعضو المنتدب لشركة «ضمان مخاطر الائتمان» لمناقشة أحد البرامج التي تقوم الشركة بتطويرها تحت رعاية البنك المركزي المصري والمستهدف تنفيذه في محافظة قنا، وذلك بحضور نجلاء بحر العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان، وهشام حلاوة رئيس قطاع الضمان، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بجنوب الصعيد، وعدد من فريق عمل الشركة، والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

أكد محافظ قنا، أن الشركة سوف تساهم بفاعلية في نجاح مبادرات دعم الاقتصاد المحلي للمحافظة، من خلال ضمان توفير التمويل اللازم من البنوك لكافة الأعمال والأفراد، مشيرا إلى أنه سيتم وضع سياسة وخطة مدروسة بأهداف واضحة وجدول زمني محدد لدعم تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص من أجل تطويرها للمساهمة في دعم مشروعات الشباب وصغار المستثمرين في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووالمشروعات كثيفة العمال .

اجتماع محافظ قنا

اجتماع محافظ قنا

ومن جانبها قالت «بحر» أن البرنامج يهدف إلى توفير فرص عمل، وذلك من خلال مبادرات البنك المركزى المصرى وبالتعاون مع البنوك المصرية، بحيث تتوافق هذه الفرص مع ما تتميز به محافظة قنا من أنشطة اقتصادية وزراعية وذلك من خلال مساندة وتشجيع جميع أنواع المشروعات بها، والمساعدة في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية الخاصة بالمشروعات .