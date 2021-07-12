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بأكثر من مليون دولارًا.. بيع لعبة «سوبر ماريو» نادرة عمرها 25 عاما

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بأكثر من مليون دولارًا.. بيع لعبة «سوبر ماريو» نادرة عمرها 25 عاما بأكثر من مليون دولارًا.. بيع لعبة «سوبر ماريو» نادرة عمرها 25 عاما

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بيعت نسخة غير مفتوحة من لعبة الفيديو الكلاسيكية «سوبر ماريو 64» على أجهزة «نينتندو» في مزاد بمبلغ 1.56 مليون دولار.

وأعلنت دار مزادات «Heritage» ومقرها ولاية دالاس الأمريكية، أن إنتاج اللعبة يعود إلى عام 1996، وتم بيعها أمس الأحد، محطمة بذلك أعلى سعر قياسي للعبة يتم شراؤها، بحسب موقع «إنغادجيت».

وأوضحت دار المزادات في بيان أن لعبة «سوبر ماريو 64» كانت اللعبة الأكثر مبيعا في «نينتندو 64»، كما أنها أول لعبة تتميز بشخصية «ماريو» ثلاثية الأبعاد.

وأشارت الدار إلى أن «الأهمية الثقافية لهذه اللعبة تحديدا وأهميتها لتاريخ ألعاب الفيديو هو أمر بالغ الأهمية».

وتأتي الأنباء بعد أن تم الإعلان الأسبوع الماضي عن بيع نسخة نادرة غير مفتوحة من لعبة فيديو «ليجند أوف زيلدا» في مزاد مقابل 870 ألف دولار.

يشار إلى أنه في شهر أبريل الماضي، باعت دار مزادات «Heritage» نسخة غير مفتوحة من لعبة «سوبر ماريو براذرز»، التي تم شراؤها في عام 1986، ونسي صاحبها وجودها في درج مكتب، مقابل 660 ألف دولار.

المصرى اليوم

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