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استمرار تصفيات اختيارات مواهب ناشئي  

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استمرار تصفيات اختيارات مواهب ناشئي الزمالك  استمرار تصفيات اختيارات مواهب ناشئي  

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تواصل لجان ناشئين لليوم الثاني علي التوالي داخل ملاعب الناشئين بالنادي، التصفيات الخاصة بالمواهب التي تم اختيارها ضمن الاختبارات التى قام الزمالك بإقامتها في محافظات ، وذلك تحت إشراف جمال عبد الحميدالمشرف العام على قطاعات الناشئين ، وطارق يحيي رئيس قطاعات الكرة ، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين .

وضمت اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار مرحلة الناشئين كلا من: غانم سلطان، وأحمد عبد الحليم، وبدر حامد، وحسن بصري ، وعادلالمأمور، وحمادة عبد اللطيف، وعادل الدسوقي، وتامر عبد الحميد دونجا، والجانب الإداري شكري حسن.

أما بخصوص اللجنة الخاصة بتصفيات اختيار البراعم الصغيرة فضمت كلا من: “نصر إبراهيم، وسيد سلامة، ومحمد أحمد، وعلي يونس،وخالد مصطفى، وإيهاب رفاعي، وإحسان الشحات، والجانب الإداري محمد صبحي.

ومن المقرر أن تجري تصفيات اخري للعناصر التي تم اختيارها اليوم ، في ميعاد لاحق سيتحدد بعد.

وتستكمل التصفيات الخاصة بباقي المحافظات وفقا للمواعيد التي تم إعلانها مسبقا عبر الموقع الرسمي للزمالك ، ابتداء من الساعة 9 صباحا ، في المواعيد التى تم ذكرها في وقت سابق ، وفقا لموعد كل محافظة ، بحيث تكون تصفيات البراعم على ملعب 1 ، والناشئين علىملعب 2 ، وحراس المرمي على ملعب 3 .

المصرى اليوم

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