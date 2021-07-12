ثنائي تنس الطاولة بالزمالك يستعدان لأولمبياد طوكيو

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يستعد الثنائي أحمد علي صالح وفرح عبد العزيز لاعبا الزمالك لتنس الطاولة للمشاركة مع منتخب مصر بأولمبياد طوكيو.

ويتواجد الثنائي في معسكر المنتخب الوطني بمدينة فرانكفورت بألمانيا، ومن المقرر أن تعود البعثة غدا الثلاثاء إلى القاهرة بعد انتهاءالمعسكر المغلق.

ومن المنتظر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى اليابان يوم 17 يوليو الجاري استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

كانت سلمى الشاذلى لاعبة نادى الزمالك ومنتخب مصر للجودو قد حققت الميدالية البرونزية في ميزان فوق 78 ببطولة الجمهورية للدرجةالأولى والتى أقيمت على ملاعب نادى طلائع الجيش.

من جانبه، أكد حلمى حسين المدير الفنى لأسرة الجودو بالزمالك أن سلمى الشاذلي تميزت فى جميع المباريات بالبطولة حتى حققت ميداليةمستحقة.