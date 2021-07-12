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"الصحة العالمية": غياب الوعي بـ"كوفيد" في نهائي بطولة أوروبا "مفجع"

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"الصحة العالمية": غياب الوعي بـ"كوفيد" في نهائي بطولة أوروبا "مفجع" "الصحة العالمية": غياب الوعي بـ"كوفيد" في نهائي بطولة أوروبا "مفجع"
خبيرة أمراض وبائية: "دلتا" سيستغل غير المطعمين في الأماكن المزدحمة

أعربت خبيرة في الأمراض الوبائية بمنظمة الصحة العالمية عن صدمتها لمشاهدة حشود من الناس بلا كمامات وهم يغنون ويصرخون خلال المباراة النهائية من بطولة أوروبا لكرة القدم لعام 2020 التي أقيمت في لندن، أمس الأحد، وعبرت عن قلقها من أن ذلك سيؤدي لتزايد العدوي بمرض كوفيد-19، بما في ذلك بسلالته المتحورة دلتا.

وتواجه بريطانيا موجة جديدة من مرض كوفيد-19 بسبب سلالة دلتا الأكثر قدرة على الانتشار، وذلك رغم أنها أشرفت على واحد من أسرع برامج التطعيم في العالم.

ووصفت الخبيرة ماريا فان كيركوف، التي تقود الفريق الفني المختص بالتعامل مع كوفيد-19 في المنظمة، مشهد أكثر من 60 ألف متفرج في المباراة بين إيطاليا وإنجلترا بأنه "صادمٌ".

وكتبت في تغريدة قبل نهاية المباراة: "هل من المفترض بي أن أستمتع بمشاهدة انتقال العدوي وهو يحدث أمام عيني؟".

وتابعت قولها: "جائحة كوفيد لن تأخذ استراحة الليلة.. متحور دلتا سيستغل الأفراد غير المطعمين في أماكن مزدحمة الذين لا يرتدون كمامات وهم يصرخون ويصيحون ويغنون.. إنه أمر مفجع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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