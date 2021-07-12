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«The Boss Baby2» ينافس على شباك التذاكر

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«The Boss Baby2» ينافس على شباك التذاكر «The Boss Baby2» ينافس على شباك التذاكر

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بعد 4 سنوات من صدور الجزء الأول الذى حقق نجاحا كبيرا، تعود السلسلة فى جزئها الثانى The Boss Baby: Family Business الذى أطلق مؤخرا فى دور العرض المصرية.

وهذا الجزء يشهد ظهور طفل متسيد جديد بعد ما كبر الأخوان «تمبلتون» وتفرقت مساراتهما، ويحاول الطفل الجديد لم شمل الأخوين «تمبلتون» من خلال أساليب جديدة تجمعهما فى عمل جديد.

وكان الجزء الأول قد ترشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة عام 2018، كما تمكن من حصد إيرادات ضخمة تصل إلى 528 مليون دولار عالمياً.

الفيلم من إخراج توم ماكجراث، وتأليف مايكل مكوليرس، ويقوم بأداء الأصوات مجموعة من النجوم من بينهم «أليك بالدوين» و«ليزا كودرو» نجمة المسلسل الشهير «Friends»، و«إيفا لونجوريا»، والمذيع الشهير «جيمى كيميل»، إلى جانب كل من «ستيف بوشكيمي»، و«جيمس مارسدن».

المصرى اليوم

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