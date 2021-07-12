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إحياء الذكرى الأولى لرحيل مى مسحال

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إحياء الذكرى الأولى لرحيل مى مسحال إحياء الذكرى الأولى لرحيل مى مسحال

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تميّزت بجرأتها، وأشاد بخبرتها السينمائية كل النجوم، وفى ذكرى رحيلها الأولى استعرضت صفحة المنتجة الراحلة مى مسحال، على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، يكشف جرأتها السينمائية فى اختيار الممثلين، والمبدأ الذى كانت تتبعه دائمًا، وهو اكتشاف الشباب الصغار ومنحهم فرصة البطولة.

واشتهرت المنتجة مى مسحال بعد تأسيسها شركتها، فى مطلع التسعينات، بخوض منافسات سينمائية من خلال المشاركة فى مهرجانات كبيرة، حيث أطلقت فيلم «ليه يا بنفسج» كأول إنتاج لها، وليُصنّف ضمن أفضل 100 فيلم مصرى فى تاريخ السينما المصرية، ويحصد العديد من الجوائز، من بينها أفضل فيلم فى مهرجان السينما العربية بباريس.

كما منحت مى مسحال العديد من النجوم أدوارًا بطولية فى أولى تجاربهم السينمائية، مثل النجم هانى رمزى، الذى شارك معها فى أولى بطولاته من خلال فيلم «فرقة بنات وبس»، لتكرر معه التجربة فى فيلم «غبى منه فيه» الذى يعتبر إحدى إيقونات الكوميديا فى الآونة الأخيرة، كما مهّدت الطريق للنجم أحمد السقا بمنحه مساحة أكبر فى فيلم «هارمونيكا»، الذى فتح له باب المشاركة فى فيلم «صعيدى فى الجامعة الأمريكية»، وأيضًا قدمت مع النجمة نيللى كريم فيلم «سحر العيون»، الذى يعتبر أول ظهور سينمائى لها، ثم كررت معها التعاون فى فيلمى «فتح عينيك» و«آخر الدنيا»، وغيرهم من النجوم الكبار أمثال مصطفى شعبان، رامز جلال، ريهام عبد الغفور، ما يثبت مقولتها «كل مجال أطلّع حد جديد.. هيحصل».

وبعد توّلى رانى مسحال- نجل المنتجة مى مسحال- إكمال مسيرتها، أكد أنه سيستكمل التاريخ الذى كتبته مؤسستها، والعودة مرة أخرى إلى الساحة السينمائية من خلال فيلمى «30 مارس» و«تماسيح النيل»، المقرر عرضهما قريبًا.

المصرى اليوم

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