أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران

Print
شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران
بعد خلل فني أصاب وحدات تحكم وسيطرة

شاهد.. الهجمات الإلكترونية تعطّل حركة القطارات وتلغي مئات الرحلات في إيران

في صفعة جديدة لطهران، استهدف هجوم إلكتروني قطاع الطرق وسكك الحديد في ‎إيران، وهو ما أدى إلى تعطل القطارات، كما أصاب خلل فني أجهزة الكمبيوتر في السكك الحديدية، أدى لتعطل مئات من خطوط القطارات، وعرقلة حركة المسافرين وفوضى في نقاط بيع التذاكر ومراكز الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمسافرين وأمتعتهم.

ويأتي ذلك إثر هجوم سيبراني مجهول المصدر، نفّذه متسللون عبر الانترنت اخترقوا السكك الحديدية الإيرانية.

وحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" فإن هذا الهجوم أدى إلى الفوضى وإلغاء وتأخير مئات الرحلات.

ونفى مسؤولو السكك الحديدية تعرض خدماتهم إلى أي هجوم إلكتروني، وقامت الوكالة الإيرانية بحذف تقريرها عن فوضى القطارات، حيث إن تخبط التصريحات من طهران عكس حالة من الهلع والخوف لدى المسؤولين هناك.

وكان مسؤولون إيرانيون قد تحدثوا عن هجمات سيبرانية تتعرض لها البلاد، وفق ما ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي خلال شهر يوليو عام 2020 بالتزامن مع الهجوم الذي خلف أضراراً جسيمة في منشأة نووية إيرانية، وكذلك تأكيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني تعرض بلاده إلى أكثر من 13 هجمة شرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى قطاعات المنشآت الحيوية، إضافة إلى الهجمات الأخرى ضد شبكة الإنترنت والاتصالات، ويبدو أن الهجمات السيبرانية طالما استخدمتها طهران ضد العديد من الدول ارتدت عليها لتتجرع مرارة الكأس التي أذاقتها لغيرها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«البيئة» تعلن إنشاء شبكة لرصد ملوثات الصرف الصناعى على بحيرة مريوط

«البيئة» تعلن إنشاء شبكة لرصد ملوثات الصرف الصناعى على بحيرة مريوط

شبكة "سي ان ان" تعلن عن مقابلة مع الملك ستبث الاحد

شبكة "سي ان ان" تعلن عن مقابلة مع الملك ستبث الاحد

«يونسيف» تحذر من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان

«يونسيف» تحذر من انهيار شبكة إمدادات المياه العامة في لبنان

السعودية : توسعة شبكة الجيل الخامس للإنترنت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة

السعودية : توسعة شبكة الجيل الخامس للإنترنت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة