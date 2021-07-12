مدير الطب البيطري بمطروح: تطعيم 6609 رؤوس ماشية حتى الآن

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تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار أعمال حملة التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع على مستوى الجمهورية والتى بدأت في 26 يونيو الماضى بجميع الوحدات والإدارات البيطرية من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وواحة سيوة.

وأكد الدكتور سعد جويلي، مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه تم تطعيم وتحصين ٦٦٠٩ رؤوس ماشية وأغنام حتى الآن.

كما استمرت حملة التحصين ضد الطاعون للمجترات الصغيرة كالأغنام والتى بدأت في ٨ يونيو الماضي ومستمرة بإجمالي تحصينات ٣٩٦٥٠ رأس أغنام حتى الآن.

وأكد محافظ مطروح على الدعم الكامل وتيسير الإجراءات مع تذليل كافة العقبات أمام أعمال حملات تحصين الثروة الحيوانية والحرص على وصولها إلى جميع المناطق، مشيداً بمثل هذه المبادرات القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وموجهاً لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملات مع الإعلان عنها بوسائل الإعلام والصفحة الرسمية للمحافظة وإذاعة مطروح الإقليمية لتعريف المواطنين بالحملة وتوعيتهم بأهمية التحصين من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.

والتى تتم من خلال الوحدات البيطرية على مستوى المحافظة، وتنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين وتعريف المربين بالأمراض المستهدف التحصين ضدها وأعراضها ومدى خطورتها على الثروة الحيوانية.