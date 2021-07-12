«ارحموه بقى..خلاص مشي».. صديق كريم صبري يكشف كواليس الأيام الأخيرة قبل وفاته

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أعرب صديق مقرب من شقيق رامي صبري، عن إستيائه الشديد لكل من هاجم كريم بسبب مشاكله الصحية التي تعرض لها، وأدت إلى دخوله مصحة لعلاج الإدمان، والذي توفى أمس إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية .

وكتب صادق عادل صديق كريم صبري عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «کریم ماکنش بالصورة اللي بتتقال دي أبدا ..کریم ماکنش بالوحاشة دي بالعکس ده من أرجل الناس إلى عرفتها في حياتي ..ارحموه بقه ده خلاص مشي وسابكم بلاش التشويه ده في صورته».

وأضاف :«کریم کان مکتئب وتعبان من كل القريب منه واللي استنا منه مساعده وملقهاش ،کریم کان فنان وشاطر ومجتهد وملقاش الدعم الكافي ف اکتئب وده طبيعي لواحد الناس فاهمه انه پاما هنا ویاما هناك وهو ياعيني بيعافر وبيحاول بكل جهده».

وتابع :«للأسف اللي بيكون من عيله فنيه الناس بتستخسر تساعده وفاهمين ان العيله الكريمه عاملة الواجب معاه وفي ناس تانيه اوله بس الحقيقي ان دہ غلط تماما لاحد بيساعد ولا قريب ولا غریب صحابه بس اللي وقفت جمبه وكانت بتحاول تعمله حاجه مش اكتر سواء محمد شفيق لو كريم اسامة أو انا أو كام شخص بس اللى قرييبن منه لكن مفيش اللى الناس فكراه ده».

واختتم حديثه :«بلاش تشويه في انسان شاف حياة صعبة وسابنا بطريقة اصعب بجد ،مش عشان تجملوه حد تشوه في انسان راح لربنا وكفاية كلمه اخوه الفنان رامى، على فكرة اسمه كريم صبرى وليه تاريخ مش بطال يتشرف بيه ..ارحموا عشان ربنا يرحمكم».