أرمينيا تحتفل بعيد «رش المياه» : إحياء تقاليد من 1700 سنة

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احتفلت أرمينيا بعيد «الفارتافار»، أو ما يُعرف بـ«رش المياه»، وهو من أهم الأعياد الوطنية والدينية معًا في أرمينيا، التي تنتمي إلى عصور الوثنية، والتي أُضيف إليها الطابع الديني المسيحي فيما بعد. وفي شوارع العاصمة الأرمينية يريفان، من المؤكد أن المارين فيها سينالون حظهم من كميات المياه المتدفقة عليهم من كل مكان.

و«فارتافار» عيد تقليدي منذ أيام النبي نوح عليه السلام، وهو يرمز إلى الحياة بعد الطوفان. وبعد اعتناق الأرمن للمسيحية سنة 301 للميلاد أعادت الكنيسة الأرمنية إحياء العيد مع ربطه بالسيد المسيح حفاظًا على التقاليد الأرمنية القديمة، وخلال العيد يُسمح للناس كبارًا وصغارًا في مختلف مناطق أرمينيا كما في مناطق تواجد أبناء الجاليات الأرمنية في الخارج برش المياه على بعضهم البعض.

وتكتظ أرمينيا بنافورات المياه في الشوارع والميادين، ما يسمح لأي عابر بالشرب من المياه العذبة.