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اختتام البرنامج الصيفي بجامعة طيبة بمسرحية "حلم واقعي"

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تتحدث عن المراكز الصيفية والاستفادة من البرامج المقدمة

اختتام البرنامج الصيفي بجامعة طيبة بمسرحية

اختتم البرنامج الصيفي بجامعة طيبة، ممثلة في عمادة شؤون الطلاب بالعرض المسرحي"حلم واقعي"، من تأليف وائل الحربي، وإخراج رامي خليل، وذلك ضمن البرنامج الصيفي"شباب طيبة" لعام ١٤٤٢هـ.

شارك في المسرحية عبدالرحمن علي، زياد البلوي، أصيل الجهني، رضوان هوسة، محمد الحربي، نواف الحازمي، عبدالإله المدني.

وأكد مخرج المسرحية، رامي خليل، أن المسرحية تتحدث عن المراكز الصيفية والاستفادة من البرامج المقدمة، خلال فترة الإجازة والجهود الكبيرة من جامعة طيبة في توفير كل الاحتياجات للطلاب والطالبات خلال الإجازة الصيفية.

وفي الختام، قدم شكره لرئيس جامعة طيبة، الدكتور عبدالعزيز السراني، ولعميد شؤون الطلاب، الدكتور عبدالرحمن الحربي، ولوكيل العمادة، الدكتور منير العابد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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