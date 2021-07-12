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اللجنة العليا تواصل مقابلات اختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

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اللجنة العليا تواصل مقابلات اختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء اللجنة العليا تواصل مقابلات اختيار 62 متقدما لوظائف رؤساء المدن والمراكز والأحياء

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واصلت اللجنة العليا للقيادات بوزارة التنمية المحلية، الإثنين، برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عملها لليوم الثالث على التوالى لاجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات والتي تشمل 62 رئيس مدينة أو مركز أو حى.

شارك في المقابلات الشخصية كل من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق بالإضافة إلى أمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانوني للوزارة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المقابلات الشخصية مستمرة حتى نهاية شهر يوليو الجارى والأسبوع الأول من شهر أغسطس القادم، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة حرصوا في اليوم الثالث على التعرف من جميع المتقدمين حول أفكارهم لتطوير وتحسين الأداء وإجراءات تنفيذ ما قدموه من مقترحات خلال استيفاء أوراق المسابقة.

وقال إن جميع المتقدمين الذين سيتم إجراء مقابلات لهم اجتازوا عدد من الاختبارات والامتحانات منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة، كما تم فحص ملفات المتقدمين وتقييمها والنظر في اقتراحات التطوير التي تقدموا بها وتقييم الملفات وفقاً للتاريخ الوظيفى.

وأكد «شعراوى» حرص الوزارة لاختيار أفضل العناصر للمناصب القيادية في المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى في العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر إن الوزارة أعلنت عن مسابقة طبقاً للاعلان رقم 2 لسنة 2020 لتلقي طلبات التعيين من الراغبين في شغل 62 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على موقع بوابة المصرية.

المصرى اليوم

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