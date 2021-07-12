جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية

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نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفرالشيخ اليوم الإثنين قافلة طبية شاملة لأهالى قرية «بني بكار» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.



وأشرف على القافلة ميدانيًا الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومديرعام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة. وصرح الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعى الصحى بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التمريض» من خلال تخصصات الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال.



وأشار د. عبدالباقي إلى تضمن القافلة أيضا عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم ارشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكرى والضغط وكيفية العناية بالقدم السكرى وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية، كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعوية لنشر الوعى الصحى للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة، وقدم فريق كلية الصيدلة محاضرة للتعريف بقواعد التطعيم ضد فيروس كورونا .



وأوضح الدكتور طارق عبدالباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه جرى الكشف المجانى على جميع المرضى وعددهم «1223» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في تخصصات الباطنة،الأطفال والأنف والأذن، الجلدية،الرمد، النفسية والعصبية، النساء والتوليد وعيادة التمريض، كما تم صرف العلاج في التخصصات بالمجان لجميع المرضى ‏المترددين على مقر القافلة.



قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إن القافلة شملت تخصصات طبيه وتمريضية شامله الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحده الصحيه بقريه «بني بكار»و القرى المجاورة بمركز مطوبس . وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القوافل الطبية والتي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفرالشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.



وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقى أن القوافل تأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين في المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها حيث تهدف الجامعة إلى النهوض بالتنمية الصحية والاجتماعية والبيئية والفكرية وتوفير خدمة طبية متميزة لغير القادرين.



وأكد د. دسوقي أن الجامعة توثق العلاقات والروابط وتتعاون مع كل الأجهزة التنفيذية والشعبية لمحافظة كفرالشيخ من خلال تنفيذ قوافل متكاملة شاملة «طبية وتوعوية وإرشادية» تهتم بشكل فعال في تنمية الوعى الصحي والبيئي من خلال برامج ينفذها أساتذة متخصصين من مختلف كليات الجامعة لتحقيق الاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة بالجامعة.