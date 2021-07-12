خارجية «تنسيقية الاحزاب» تهنئ فرنسا بعيدها القومي

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هنأت لجنة العلاقات الخارجية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الجمهورية الفرنسية بالعيد القومي للبلاد (يوم الباستيل)، والذى يوافق ١٤ يوليو من كل عام.

وشددت تنسيقية شباب الأحزاب على أهمية هذا اليوم العظيم بالنسبة لفرنسا حكومة وشعبا، لأنه مثابة بداية الاستقلال في البلاد، عبر ثورة انتهت بإعلان «الجمهورية الفرنسية.

ولفتت التنسيقية إلى متانة العلاقات بين مصر وفرنسا والتي شهدت مؤخرا تطورًا غير مسبوق منذ أن تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم على المستويات السياسية والاقتصادية والتنسيق الأمني والعسكري، في ضوء التحديات الكبيرة على الصعيد الإقليمي الذي يتسم بالاضطرابات.

وأشارت التنسيقية إلى أن العلاقات الوثيقة والمتنامية التي تربط مصر وفرنسا انعكست إيجابيًا على ارتفاع قيمة الاستثمارات الفرنسية بمصر خلال العام المالي 2019/ 2020 ليسجل 349 مليون دولار مقابل 296.1 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 17,9%، مشيدة بإعلان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون دعمه لمصر في عمليات مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المُتطرف بهدف تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط بأسرها.