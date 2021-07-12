الجيزة : إزالة عقارين آيلين للسقوط بالحوامدية و9 حالات بناء مخالف

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تكثف محافظة الجيزة جهودها للتصدي لأي أعمال بناء مخالف وإزالة للتعديات على الأراضي الزراعية، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة بالتواجد الميداني ورصد أي مخالفات والتصدي لها بكل حزم وإزالتها على الفور وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

في مدينة الحوامدية تم إزالة منزلين آيلين للسقوط على مساحة ٩٠ م بشارع الجمعية الزراعية بقرية أم خنان حتي سطح الأرض، حفاظآ على آمن وسلامة المواطنين لما تمثله تلك المنازل من خطورة داهمة وقد تم رفع مخلفات الهدم لعدم عرقلة الحركة المرورية بالشارع. كما تمكن مركز ومدينة العياط من إزالة ٢ حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرية برنشت، بالإضافة إلى التصدي لأعمال بناء مخالفة عبارة عن شدة خشبية تمهيدآ لصب سقف الدور الأرضي بقرية العطف بالوحدة المحلية بالبليدة والتحفظ على «2» خلاطة خرسانة وضبط المخالف وتسليمه لمركز الشرطة لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كما تصدي مركز ومدينة البدرشين لإحدى حالات البناء المخالف بقرية أبوصير عبارة عن أعمدة خرسانية وصب سقف على مساحة 200م وعلي فور تم إزالة الأعمال المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف. وكذلك مركز ومدينة الصف تم إزالة حالتين مباني مخالفة بمدينة الصف ووحدة الشوبك الشرقي والتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة في المخالفة.

وفي حي الطالبية تم فك شدة خشبية من على العقار رقم ١٠ من نفق الطيران وإيقاف حالة بناء مخالفة في المهد عبارة عن قاعدة خرسانية بغرض إنشاء قاعة أفراح بالقطاع الجنوبى بالحى وتم مصادرة المعدات الموجودة بالموقع وإزالة جمالون في المهد بشارع عثمان أحمد عثمان وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.