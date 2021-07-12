محافظ بني سويف يتابع تحصين الثروة الحيوانية ضد «الحمى القلاعية والوادي المتصدع»

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وجه الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية للوقاية من أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع حشد جهود مؤسسات المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال مناقشته، الإثنين، لتقرير مديرية الطب البيطري،بشأن سير العمل في الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ،والتي بدأت أمس الأحد 11 يوليو 2021، ضمن خطة وبرنامج الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى محافظات الجمهورية.

وصل إجمالى الأعداد «التي تم تحصينها حتى اليوم» إلى 6585 رأساً من الأبقار والجاموس،فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة،حيث تم الإعداد والتجهيز للحملة التي يتم تنفيذها في أكثر من 80 وحدة بيطرية،وتحت إشراف الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات،بجانب تنظيم حملات للمرور على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية،مع الالتزام تام بالإجراءات الاحترازية.