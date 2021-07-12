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حسام حبيب ورامي جمال وإدوارد يشاركون في جنازة كريم صبري..وشقيقه يمنع المصورين

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حسام حبيب ورامي جمال وإدوارد يشاركون في جنازة كريم صبري..وشقيقه يمنع المصورين حسام حبيب ورامي جمال وإدوارد يشاركون في جنازة كريم صبري..وشقيقه يمنع المصورين

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حرص عدد من المطربين على المشاركة في تشييع جثمان المطرب كريم صبري شقيق الفنان رامي صبري الذي توفي في ساعة مبكر من فجر الإثنين.

وتواجد المطربون من زملاء رامي صبري لمؤازرته منهم الملحن والمطرب رامي جمال الذي تقدم الصفوف لدعم «صبري»، وأيضا المطرب حسام حبيب والفنان إدوارد ،والمنتج وليد منصور، ولاعب السابق أحمد غانم.

ووصل جثمان المطرب الراحل كريم صبري إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد قبل قليل حيث تقام صلاة الجنازة على شقيقه الراحل.

وطلب «صبري» من مسؤولي مسجد الشرطة منع المصورين من الاقتراب من مكان تشييع الجثمان، وطالب المصورين بالابتعاد عن المسجد.

وتوفي كريم صبري إثر سقوط سيارته في ترعة المريوطية، في ساعة متأخرة من ليل الإثنين، وتم تشريح جثمانه لمعرفة سبب الوفاة.

وكان الراحل قد بدأ تجهيزاته لطرح ألبوم غنائي جديد ولم يمهله القدر لتحقيق ذلك.

المصرى اليوم

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