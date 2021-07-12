أخبار عاجلة

عون: الاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة جديد في موعدها -
أولمبياد طوكيو 2020.. سيف عيسى يتأهل لربع نهائي منافسات التايكوندو -
محافظ الجيزة: إحلال وتجديد خط مياه بشارع النيل السياحي بتكلفة 4.5 مليون جنيه -
أنشطة ثقافية وفنية احتفالا بثورة 23 يوليو بثقافة الجيزة -
أنشطة ثقافية وفنية بثقافة الأقصر -
نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف في البدرشين (صور) -
أولمبياد طوكيو 2020.. ندي حافظ تودع منافسات السلاح من دور الـ32 -
الجيزة: إزالة أكشاك مخالفة أسفل كوبري المنيب وتعديات بأحياء العمرانية وشمال والبدرشين -
«الصحة»: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و6 حالات وفاة -
الجيش التونسي يمنع راشد الغنوشي من دخول مبنى البرلمان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..(التفاصيل )

Print
الداخلية تكشف ملابسات سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..(التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..(التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.
قالت الداخلية :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية»
وأضافت: «توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ونجار مسلح وطالب- مقيمين في شبرا الخيمة»
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والإستيلاء على المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

قيس سعيد يحتفل مع التونسيين في شارع الحبيب بورقيبة (صور وفيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

بالهتافات والزغاريد.. التونسيون يستقبلون الجيش في شوارع العاصمة (فيديو)

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

الداخلية تبحث عن ناشر فيديو خطف الأطفال في الشيخ زايد

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)

«ثقافة النواب» ترفض إقامة محطة معالجة صرف على تل البلامون الأثري بالدقهلية (فيديو)