الداخلية تكشف ملابسات سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..(التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام ثلاثة أشخاص بسرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد بالقليوبية ..وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام 3 أشخاص بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية»

وأضافت: «توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلى أن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ونجار مسلح وطالب- مقيمين في شبرا الخيمة»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والإستيلاء على المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».