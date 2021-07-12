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"جوجل": الإنترنت المفتوح يتعرض للجهوم في بعض بلدان العالم

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"جوجل": الإنترنت المفتوح يتعرض للجهوم في بعض بلدان العالم "جوجل": الإنترنت المفتوح يتعرض للجهوم في بعض بلدان العالم
"بيتشاي" بين أنها تقيد تدفق المعلومات

قال رئيس شركة جوجل سوندار بيتشاي، اليوم (الاثنين) إن الإنترنت المفتوح يتعرض للهجوم في عدة بلدان حول العالم.

وقال "بيتشاي" في مقابلة مع "بي بي سي" البريطانية: "نحن ندافع بفخر عن الإنترنت المفتوح وحرية التعبير. وأعتقد أن الإنترنت المجاني والمفتوح هو بمثابة قوة هائلة تعمل على تحقيق الخير للبشر. هذا أمر مفروغ منه".

وأشار إلى أن العديد من البلدان حول العالم تقيد الآن تدفق المعلومات وترسم حدوداً أكثر صرامة فيما يتعلق بهذا الأمر، وعلى سبيل المثال، لا يتوفر أي من منتجات "جوجل" وخدماتها الرئيسية في الصين.

ووصف "بيتشاي" الذكاء الصناعي بأنه أعمق التقنيات التي ستطورها البشرية وتعمل عليها على الإطلاق، وأن أهميته لا تقل عن أهمية النار والكهرباء، وأنه يوماً ما سيجعل البشر أكثر إنتاجية مما كنا نتخيله في أي وقت مضى.

ويقصد بمصطلح الإنترنت المفتوح، توفر المعلومات للجميع عبر الإنترنت وبشكل مجاني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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