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موجة قيظ تضرب كندا وأمريكا.. والحرائق تلتهم غابات البلدين

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موجة قيظ تضرب كندا وأمريكا.. والحرائق تلتهم غابات البلدين موجة قيظ تضرب كندا وأمريكا.. والحرائق تلتهم غابات البلدين
توقعات بوصول درجات الحرارة إلى 54 في كاليفورنيا

موجة قيظ تضرب كندا وأمريكا.. والحرائق تلتهم غابات البلدين

سُجّلت درجات حرارة حارقة في غرب الولايات المتحدة وكندا مع بداية الأسبوع، مع استمرار التحذيرات بشأن ارتفاع الحرارة، اليوم الاثنين، فيما تكافح السلطات للسيطرة على حرائق الغابات في كلا البلدين.

وضربت موجة من الطقس الحار مجمل المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ، وشملت الداخل حتى الطرف الغربي لجبال روكي، وفقاً لـ"فرانس 24".

وحذّرت الدائرة الوطنية للأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من موجة قيظ خطرة.

وتوقعت "الدائرة" أن تسجّل درجات حرارة قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتوقعت درجات حرارة تصل إلى ما بين 52 و54 مئوية في ديث فالي في كاليفورنيا، الذي غالباً ما يكون أكثر المناطق حراً في البلاد.

وبينت "الدائرة" أن درجات الحرارة ستنخفض قليلاً ابتداءً من اليوم، لكن هذا الانخفاض القليل نسبياً في درجات الحرارة لن يريح المناطق التي شهدت درجات حرارة أعلى من المعدلات الطبيعية لوقت طويل.

ولفتت إلى أن التحذيرات من الحرارة المرتفعة ما زالت سارية المفعول لمعظم مواقع المنطقة حتى غداً.

ولا يزال حريق في شمال كاليفورنيا مشتعلاً، تغذيه الحرارة المرتفعة والرياح المتزايدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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