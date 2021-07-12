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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10698 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 10698 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعاً عند 10698 نقطة
بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 245 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 10.20 نقاط ليقفل عند مستوى 10698.54 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 380 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 70 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: عطاء، وأمانة للتأمين، وبوبا للتأمين، وبحر العرب، والخليجية العامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: الأبحاث والإعلام، والسعودي الفرنسي، وعذيب للاتصلات، وجبسكو، والغاز فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.65% و 4%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، وكيمانول، والتصنيع، وكيان السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وبحر العرب، وكيمانول، وملاذ للتأمين، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعاً 543.71 نقطة ليقفل عند مستوى 23498.90 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 383 ألف سهم تقاسمتها 767 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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