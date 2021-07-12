أحمد فرج يوقع «أكاذيب صغيرة» في معرض القاهرة للكتاب

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يوقع الكاتب والسيناريست أحمد فرج كتابة «أكاذيب صغيرة»، الصادر عن دار العصر للنشر والتوزيع، يوم الأربعاء المقبل، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورة الحالية المقامة في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، والمقرر أن ينتهي ١٥ يوليو من الشهر الجاري.

يتحدث الكاتب في كتابه عن الكذب بأنواعه المختلفة من الواقع الذي يعيشه، ويقول فرج إن الكذب يظل كذب فلا توجد كذبة بيضاء كما قال البعض وفي كثير من الأوقات الكذب الصغيرة تتحول إلى جناية ويؤدي إلى خراب البيوت وإلي كوارث حتي لو كانت كذبة تكذبها للخروج من مأزق ما هي في النهاية كذبة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب، حقق نجاح كبير في دورته الحالية منذ انطلاقها من ناحية التنظيم، والإقبال الجماهيري على إقتناء الكتب وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.