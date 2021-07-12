المنوفية : إجراء 18 عملية جراحية للقلب بالمجان

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قال اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، إنه قد تم الانتهاء من إجراء 18 عملية شملت عمليات قلب مفتوح والقسطرة العلاجية وتركيب دعامات وغيرها من عمليات الجراحية بالقلب، بالمجان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر، مشيراً إلى تحديد الحالات بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال عمل أبحاث اجتماعية ميدانية للوصول إلى الأسر المستحقة غير القادرين.



أكد محافظ المنوفية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ وإقامة مشروعات خدمية تخدم المواطنين الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.