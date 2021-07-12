وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية

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ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، لبحث الوضع الحالي لمشروعات التوسع الأفقي وآليات سداد مستحقات الهيئة في أراضيها بمختلف المحافظات.

وأشاد «القصير» بالجهود التي تبذلها الهيئة في مجال المشروعات القومية وأيضًا الحصر التصنيفي والتراكيب المحصولية لمشروعات التوسع الأفقي والاستصلاح الجديدة وجهودها في مجال تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وإنهاء مشكلات المنتفعين.

ووجه وزير الزراعة بضرورة تذليل إجراءات تخصيص الأراضي لمبادرة حياة كريمة بالتنسيق الكامل بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية مع وزارة التنمية المحلية وكل الجهات المعنية لتحقيق الاستفادة القصوى للمبادرة الرئاسية.

من ناحيته، قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الاجتماع ناقش متابعة الموضوعات المتعلقة بجهود هيئة التعمير في ملف التوسع الأفقى وتذليل العقبات أمام المستثمرين والمنتفعين والتيسير عليهم موضحًا أنه تم استعراض جهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير والتي بلغت خلال العام الماضي حوالي 1.6 مليار جنيه وأيضًا التوسع في الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي لمنظومة العمل بالهيئة تيسيرًا للإجراءات، لافتًا إلى أن الاجتماع ناقش طلبات تخصيص أراضي ولاية الهيئة لصالح المنافع العامة في بعض المحافظات.