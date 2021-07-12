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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بالسودان

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وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بالسودان وزير التعليم يعتمد نتيجة الثانوية العامة بالسودان

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اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الإثنين، نتيجة امتحان طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بالبعثة التعليمية المصرية بالسودان (الدور الأول والثاني) للعام الدراسى 2021/2020، والتى قد بدأت يوم السبت الموافق 2021/5/29 وسط إجراءات احترازية مشددة.

وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحان، هذا العام، (127) طالب وطالبة نـجح منهم (58) طالب وطالبة بنسبة 45.8%.

كما اعتمد نتيجة امتحان الدور الثاني حيث بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثاني 45 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 75.6%.

المصرى اليوم

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