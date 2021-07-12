روسيا تحذر من التدخل الخارجي في كوبا على وقع المظاهرات المناهضة للحكومة

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"زاخاروفا" أشارت إلى أن السلطات ستستعيد النظام

حذرت روسيا، اليوم (الاثنين) من أي تدخل خارجي في كوبا بعدما شارك آلاف الأشخاص في مظاهرات قلما تحدث ضد الحكومة الشيوعية.

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته "رويترز"، أنه من غير المقبول أن يكون هناك تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة أو أي أعمال مخربة من شأنها تشجيع زعزعة الوضع في الجزيرة.

وقالت "زاخاروفا": "نحن على قناعة بأن السلطات الكوبية بصدد اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستعادة النظام العام بما ينصب في مصلحة جميع مواطني البلد وفي إطار الدستور".

ولم تُدل بتفاصيل حول الجهة التي قد تكون تسعى للتدخل في كوبا، لكن التحذير موجه على ما يبدو إلى الولايات المتحدة التي حضت كوبا على عدم استهداف المتظاهرين، بعد نزول آلاف الكوبيين الأميركيين إلى الشارع تأييداً للمظاهرات.