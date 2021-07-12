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"العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان

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"العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان "العواد" و"الحجرف" يبحثان تعزيز الجهود المشتركة بمجال حقوق الإنسان
منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، تنسيق الجهود الخليجية وأوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان وسبل تعزيزها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية التي تربط بين دول المجلس.

واستعرض الدكتور العواد خلال الاستقبال جهود المملكة في دعم حقوق الإنسان بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة, والتطورات التي تشهدها في هذا المجال، والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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