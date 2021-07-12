توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب باستثمارات 17 مليون دولار

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع 4 عقود جديدة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى 15 قطاعاّ جديداّ بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركتى Centamin الأسترالية و B2 Gold الكندية العالميتين باستثمارات تتعدى 17 مليون دولار للبحث فى 15 قطاعاً لتصبح الشركات التى وقعت عقود الجولة الأولى للمزايدة العالمية رقم 1 لسنة 2020 التى طرحتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى نظامها الحديث، 10 شركات عالمية ومحلية ، ويصبح إجمالى العقود الموقعة 20 عقداً للبحث فى 56 قطاعاً باستثمارات تزيد على 47 مليون دولار.

وقع العقود الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ووقع عن Centamin ، بالأحرف الأولى على مسودة ترخيص البحث، عبر تقنية الفيديو كونفرانس Martin Horgan الرئيس التنفيذى ، وعن Gold B2 وقع Goragan Tom الرئيس التنفيذى لأنشطة البحث عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمقر الوزارة وقع الدكتور محمد زاهر رئيس مجموعة زاهر الشريك المحلى للشركة الكندية داخل مصر ، وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان نائب رئيس الهيئة وممثلى الشركتين الفائزتين.

وأشاد الوزير بالنتائج التى حققتها المزايدة حتى الآن داعياً الشركات الفائزة للإسراع بأنشطتها فى ظل الزخم الذى توفره القيادة السياسية والحكومة للنهوض بقطاع التعدين الذى توافرت له مقومات كثيرة لم تكن لتتحقق لولا الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر ونجنى ثماره الآن.

وتضمنت العقود الأربعة الموقعة عقداً لشركة B2 Gold الكندية باستثمارات حوالى 8 مليون دولار للبحث فى 6 قطاعات، وتوقيع 3 عقود بالأحرف الأولى لشركةCentamin الأسترالية باستثمارات 1ر9 مليون دولار للبحث فى 19 قطاعاً.

وعقب التوقيع أشار الملا إلى أن الواقع فى مصر تغير كثيراً للأفضل بفضل الإرادة السياسية التى دعمت جهود البناء والتطوير فى كافة المجالات ومنها الثروة المعدنية التى شهدت تعديلات فى التشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وتوافر البنية الأساسية من شبكات طرق حديثة ومجتمعات عمرانية ومناخ استثمارى جاذب.

وأوضح الوزير أنه سيتم الإعلان عن نتائج الجولة الثانية من مزايدة الذهب والمعادن المصاحبة التى تم إغلاقها نهاية شهر يونيو الماضى عقب الانتهاء من دراسة وتقييم العروض المقدمة بشكل نهائى.