الإسماعيلي: مباراتنا مع الأهلي والزمالك ستحدد بطل الدوري

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يرى علاء وحيد، المتحدث الرسمي للنادي الإسماعيلي، أن مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مع الأهلي والزمالك، هو التي ستحسم بطل الدوري في نسخته الحالية.

وقال علاء وحيد، في تصريحات إذاعية : «مباراتنا مع الأهلي والزمالك ستحدد بطل الدوري، هذا الموسم»، مضيفًا :«نتمنى أن يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز».

وأضاف : «نحلم بإنهاء مسابقة الدوري في المربع الذهبي، خاصة في ظل تقارب النقاط بين الأندية»، مؤكدًا:«اللاعبيون والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال، لديهم طموح لانهاء الدوري في المربع الذهبي، من أجل العودة للمشاركة في البطولات الإفريقية».