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تقديم الخدمات الصحية لـ 726 ألف سيدة لدعم صحة المرأة بالمنيا

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تقديم الخدمات الصحية لـ 726 ألف سيدة لدعم صحة المرأة بالمنيا تقديم الخدمات الصحية لـ 726 ألف سيدة لدعم صحة المرأة بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، للحفاظ على صحة المرأة المصرية.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم إجراء الفحوصات الطبية لها خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 726 الف و153 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة حتى نهاية يونيه الماضي، مشيراً إلى أنه تم فحص 33 الف و879 سيدة ضمن فعاليات المبادرة وذلك خلال شهر يونيه الماضي.

من جانبه، أشار الدكتور احمد خليل مدير ادارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنه الغير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها إلى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التي تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة إلى مركز الاورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.

المصرى اليوم

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