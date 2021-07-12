إشترت سلع بالتقسيط وتعثرت في الدفع.. عقوبة تأديبية لمديرة بإحدي الجهات الحكومية

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عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، مدير عام إدارة بإحدي الجهات الحكومية، بعقوبة التنبيه لما نُسب اليها من تهم شراء سلع بالتقسيط وكتابة إيصالات أمانة وتعثرها في السداد، مما أدي إلى صدور أحكام بحبسها .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة أنها بددت المبلغ المبين قدراً وقيمة بالاوراق المملوك للمدعو مروان أحمد عام ٢٠١٠ بدائرة قسم بولاق أبوالعلا على سبيل الامانة لتسليمها لمواطن إلا أنها إختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليه، وصدر حكمين قضائيين ضدها بالحبس والكفالة، إلا أنها دفعت المبالغ وتصالحت مع الشاكين .

وتبين للمحكمة، أن الأحكام الجنائية التي صدرت في شأن المحالة كانت نتيجة تعثرها في سداد أقساط سلع قامت بشرائها بنظام التقسيط الذي كان من مقتضاه أن تكتب المحالة إيصالات أمانة بإجمالى ثمن السلع التي قامت بشرائها ضمانا لانتظامها فىالسداد، وأن البائع لجأ إلى إقامة الدعوى الجنائية ضدها بعد أن امتنعت عن السداد، غير أنها قامت بسداد المبالغ المستحقة عليها تجنبا لتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها .

ومن ثم فإن قيام المحالة بالشراء بهذه الطريقة وقبولها كتابة إيصالات أمانة، على غير الحقيقة، على الرغم مما يشكله ذلك من خطورة عليها فىحالة تعثرها في السداد، إنما ينطوى على إخلال بكرامة الوظيفة التي تشغلها، ولا يستقيم مع ما تفرضه عليها من تعفف واستقامة وبعد عن مواطن الريب والشبهات، وإخلالا منها بواجب الحرص على سمعتها وسمعة الوظيفة العامة والجهة التي تنتمى إليها، خاصة وقد تكرر ذات الفعل من المحالة أكثر من مرة، وكانت فى كل مرة تلجأ إلى التصالح مع المجنى عليه لتجنب تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليها .