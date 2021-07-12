تحقيقات وفاة شقيق رامي صبري: المسؤولون في «المصحة» هرّبوا 70 مريضًا بعد الحادث

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كشفت تحقيقات نيابة جنوب الجيزة، الإثنين، في واقعة وفاة شقيق الفنان رامي صبري عقب هروبه من إحدى مصحات علاج الإدمان، غير المرخصة في منطقة البدرشين، وغرقه في ترعة المريوطية، عن أن المسؤولين بالمصحة هرّبوا 70 مريضًا كانوا يتلقون العلاج فيها فور علمهم بالحادث.

وقالت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم»، الإثنين، إن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها مع 3 من القائمين على إدارة المصحة، عقب إلقاء القبض عليهم بعد الحادث.

وتبينّ من التحقيقات أن المتوفى مات بـ«إسفيكسا» الغرق، وأن جسده كان في حالة تيبس بما يعنى أنه كان يقاوم الغرق، لاسيما وأن لا يجيد السباحة.

وأفادت التحقيقات بأن المصحة عبارة عن مبنى «فيلا» مكون من طابق أرضى يعلوه طابقين بأرض زراعية، ونوافذه وأسواره يمكن الهروب من خلالها، إذ قفز «كريم» من إحدى النوافذ، ولاذ بالفرار في اتجاه ترعة المريوطية، فلقي مصرعه في الحال غرقًا، مشيرًا إلى أن الضحية لم يتحمل بقائه في المصحة لعلاج الإدمان، فقرر الهروب منها.

وأوضحت التحقيقات أن القائمين على المصحة المقبوض عليهم، لم يقدموا أوراقًا تثبت ممارسة عملهم وفقًا للقانون، وأن المصحة تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.

وانتهت النيابة إلى قراراتها بالتصريح بدفن جثمان شقيق الفنان رامي صبري، وتشميع المصحة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات الواقعة.