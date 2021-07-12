اَخرهن ياسمين عبدالعزيز.. 5 فنانات تعرضن للاتهام بـ«تعذيب وقتل الخادمات»

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لاقتراحات اماكن الخروج

خلال الأيام الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين عبدالعزيز محركات البحث المختلفة، بسبب اتهامها بتعذيب عاملة منزلها، من قبل صفحة للدفاع عن حقوق المرأة، وتبين أن هذه القضية تعود إلى عام 2012 .

وأثارت صفحة «حقوق المرأة» جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت أوراق تتهم من خلاله ياسمين عبدالعزيز بتعذيب خادمتها، مؤكدة الصفحة أنها أوراق رسمية ولديها دليل رسمي آخر.

ونرصد في السطور التالية ما شهده الوسط الفني بشأن نجمات لاحقتهن اتهامات بقتل وتعذيب «الخادمات».

انتشرت خلال الأيام الماضية، شائعات بتورط الفنانة ياسمين عبدالعزيز في تعذيب عاملة منزلها الفلبينية وكانت تعمل لديها في عام 2012، وعلى الرغم من صمت ياسمين إلا أن زوجها الفنان أحمد العوضي خرج عن صمته مدافعًا عن زوجته، قائلاً:«عبر منشور بحسابه الرسمي بموقع»فيسبوك«، عن تعر ض زوجته لحملة تشويه، مؤكداً أن زوجته»خط أحمر«، ولن يصمت ضد من يشوه أو يقلل منها.

كانت قضية الفنانة وفاء مكي حديث وسائل الإعلام في عام 2001، بشأن عاملتي منزلها حيث اتهمت وفاء بتعذيب العاملتين، والاعتداء عليهما بالضرب وإحداث حروق في جسديهما بالسكين، وبعد ثبوت صحة الواقعة، حكم على وفاء مكي بالسجن 10 سنوات، وبعد التصالح مع والد العاملتين قضت المحكمة بحبس وفاء مكي 3 سنوات.

وجهت عدة إتهامات إلى الفنانة فيفي عبده، من جانب 4 عاملات منازل أجنبيات، بأنهن تم احتجازهن في شقة خاصة لدي فيفي، وزعمن أنها عذبتهن ومنعتهن من الخروج، وأنها قامت بتعيين حراس لمراقبتهن، ومنع جميع وسائل الاتصال عنهن بالخارج.

اتهمت الفنانة مروة عبدالمنعم، عام 2014، بقتل عاملتها المنزلية من قبل والد الفتاة، الذي تقدم ببلاغ للسطات، مطالباً باستخراج جثة ابنته من أجل تشريحها متهماً مروة بالتسبب في مقتل ابنته، وبعد فترة أتضح أنها توفت أثر أزمة قلبية .

في عام 2018، اتهمت الفنانة سناء يوسف من قبل خادمتها باحتجازها داخل فيلتها، مؤكدة أن الفنانة أجبرتها على التوقيع على إيصال أمانة والاعتداء عليها جنسيا على يد أحد الأشخاص بعد استمرار الخلاف بينهما في العمل.