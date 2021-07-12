«عاش يا كابتن» أفضل فيلم وثائقي في جوائز السينما العربية بمهرجان كان

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أعلن مركز السينما العربية ضمن فعاليات النسخة الـ74 من مهرجان كان السينمائي، عن الفائزين بالنسخة الخامسة من جوائز النقاد للأفلام العربية، التي تستهدف الأفلام التي تم إنتاجها في 2020، ويشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم دولية تتكون من 160 ناقداً من 63 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope الشريك الرقمي لـمركز السينما العربية.

جوائز السينما العربية



وقالت ديبورا يانج مدير جوائز النقاد: بالرغم من قلة الإنتاج السينمائي في العالم كله خلال السنة الأخيرة، كان مستوى الأفلام العربية جيداً جداً، وهو ما جعل المنافسة والاختيار مرهقين في جوائز النقاد للأفلام العربية، وأهنئ الفائزين وأشكر أعضاء لجنة التحكيم«.

وقال ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية :«المنافسة هذا العام في جوائز النقاد للأفلام العربية كانت كبيرة، مستوى الأفلام كان مميزاً بدرجة كبيرة، ومن اللافت للنظر التمثيل الكبير لفلسطين التي فازت بـ4 من ضمن 6 جوائز وهو ما مؤشر إلى التطور الكبير الذي يحدث في السينما الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

جوائز السينما العربية



وجاءت الجوائز كالتالي:

أفضل فيلم وثائقي

«عاش يا كابتن» إخراج مي زايد،مصر

أفضل ممثلة

هيام عباس عن «غزة مونامور»، فلسطين

أفضل ممثل

على سليمان عن «200 متر»، فلسطين

أفضل سيناريو

كوثر بن هنية «الرجل الذي باع ظهره»، تونس

أفضل مخرج

أمين نايفة عن «200 متر»، فلسطين

أفضل فيلم روائي

غزة مونامور، إخراج عرب وطرزان ناصر، فلسطين

يذكر أن جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، ووقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2020، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية -أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم- بالإضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة روائية أو وثائقية.