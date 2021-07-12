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بدء تطبيق حالة الطوارىء في طوكيو مع اقتراب الأولمبياد

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بدء تطبيق حالة الطوارىء في طوكيو مع اقتراب الأولمبياد بدء تطبيق حالة الطوارىء في طوكيو مع اقتراب الأولمبياد

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بدأ في العاصمة اليابانية طوكيو الاثنين فرض حالة الطوارىء للحد من تفشي المستجد سريع العدوى والانتشار قبل أقل من أسبوعين من موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وقرر منظمو الدورة في الأسبوع الماضي عدم السماح بأي حضور جماهيري محلي في جمع أحداث الدورة تقريبا بعد قرار سابق بعدم السماح بأي حضور جماهيري من الخارج أيضا.

والآن يطلب المسؤولون اليابانيون من مواطني بلادهم مشاهدة الألعاب عبر شاشات التلفزيون في منازلهم للحد من الحركة بهدف احتواء العدوى بالفيروس إلى أدنى درجة ممكنة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تخوف الجمهور الياباني من تنظيم الحدث الرياضي الكبير خلال هذه الفترة بينما يستمر تفشي الفيروس مع ظهور سلالات جديدة.

وستنطلق الدورة الصيفية التي تأجلت في العام الماضي بسبب الجائحة في 23 يوليو الجاري وتستمر حتى الثامن من أغسطس المقبل.

المصرى اليوم

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