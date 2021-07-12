خالد بيبو» يتحدث عن استراتيجية العمل في الأهلى بالموسم الجديد

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قال خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن فرق القطاع بدأت تدريباتها؛ استعدادا للموسم الجديد وفقا للاستراتيجية التي تم وضعها منذ بداية الموسم الماضي، مع التشيكي مايكل بروكيش، المدير الفني للقطاع؛ لتحقيق التطلعات المرجوة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد «بيبو» على ثقته في تحقيق القطاع نتائج مميزة خلال الموسم الجديد، مشيدا بالروح والجدية التي ظهر عليها الجميع في اليوم الأول لاستئناف التدريبات بعد فترة العطلة الصيفية.

وقال مدير قطاع الناشئين إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، يتواصل معه باستمرار؛ للاطمئنان على سير العمل في القطاع، ولتلبية كافة احتياجاته، مؤكدا أيضاً على الدور الكبير للجنة التخطيط في تلبية المطالب الفنية للقطاع.

وأوضح مدير قطاع الناشئين أن هناك خطة مدروسة لفترة الإعداد سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة؛ للوصول بجميع فرق القطاع إلى أفضل مستوى، ولخوض منافسات الموسم الجديد بكل قوة.

وأشار مدير قطاع الناشئين بالأهلي إلى التعاون الدائم والمثمر بين القطاع وأكاديمية الأهلي، وأن هناك تعاونا كبيرا بينه وبين الكابتن «شطة»، مدير الأكاديمية؛ من أجل إمداد قطاع الناشئين بالمواهب المميزة التي تفرزها الأكاديمية.