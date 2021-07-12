قناتان تنقلان مباراة الأهلى وكايزرشيفز رسميًا.. تعرف عليهما

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أعلنت مجموعة قنوات bein sport الرياضية، عن نقل مباراة الأهلي وكايزرشيفز المقرر له السبت المقبل فى نهائي بطولة أفريقيا للأندية عبر قناتى 1 بريمير وbein 4 .

وعلمت " المصري اليوم " أن أحمد فؤاد سيقدم الاستديو التحليلي للمباراة بجانب المحللين وائل جمعه وعزيز بينيج وحاتم الطرابلسي على أن يعلق على المباراة على محمد على .

وتقرر أن يبدأ الاستديو التحليلي للمباراة فى الثامنة بتوقيت القاهرة.

وكان الاهلى قد حصل على راحة سلبية اليوم الاثنين قبل الانتظام في التدريبات الجماعية صباح غد الثلاثاء على ملعب مختار التتش قبل تناول وجبة الغداء ثم التوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة التي ستقل البعثة الحمراء إلى المغرب استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا.