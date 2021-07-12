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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بلادها تعتبر التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لكوبا، أمرا غير مقبولا. وأضافت أن التدخل من شأن يتسبب في زعزعة استقرار الأوضاع.

وشهد عدد من المدن الكوبية أمس الأحد مظاهرات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، ورفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة للحكومة، وفي وقت لاحق خرج مسيرات إلى الشوارع مؤيدة للحكومة بعد دعوة من الرئيس ميغيل دياز كانيل.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تدعم حرية التجمع للكوبيين وستدين بشدة أي استخدام للعنف ضد المتظاهرين.