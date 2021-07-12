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الامال في التعافي الاقتصادي يدفع الاسهم اليابانية للارتفاع

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الامال في التعافي الاقتصادي يدفع الاسهم اليابانية للارتفاع الامال في التعافي الاقتصادي يدفع الاسهم اليابانية للارتفاع

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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بفضل الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية، مع تجدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع، فيما قفز سهم ياسكاوا إلكتريك بعدما رفعت توقعات الأرباح السنوية.

وصعد المؤشر نيكي 2.25 % ليغلق عند 28569.02 نقطة، في حين تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14 % إلى 1953.33 نقطة.


وحقق المؤشران أكبر مكسب في ثلاثة أسابيع عقب هبوط على مدار على مدار ثلاث جلسات متتالية ليقتربا من أقل مستوى في ثمانية أسابيع يوم الجمعة.

واقتدت أسهم اليابان بإغلاق وول ستيرت القوي يوم الجمعة. وسجلت المؤشرات الثلاث الرئيسية للأسهم الأمريكية مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في نهاية الأسبوع الماضي بقياده أسهم القطاع المالي وغيرها من القطاعات المرتبطة بالاقتصاد.

وقفز سهم ياسكاوا إلكتريك، المصنعة لأجهزة الروبوت والتي تعد مؤشرا لاتجاه أرباح المصنعين اليابانيين، 6.47 % بعدما توقعت زيادة أرباح التشغيل 29 % وصعد سهم فانوك 6.6 % .

وقاد مصنعو الآلات الصناعية والأجهزة المنزلية والآلات الكهربائية المكاسب بعد انتعاش طلبيات الآلات اليابانية للشهر الثالث على التوالي في مايو.

وحقق سهم فانوك أكبر مكسب على المؤشر نيكي يليه ياسكاوا ثم شوا دينكو وارتفع 5.66 بالمئة.

المصرى اليوم

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