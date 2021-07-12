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وزير التضامن: علاج 63 ألف شخص من الإدمان خلال الـ6 أشهر الماضية

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وزير التضامن: علاج 63 ألف شخص من الإدمان خلال الـ6 أشهر الماضية وزير التضامن: علاج 63 ألف شخص من الإدمان خلال الـ6 أشهر الماضية

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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار المستجد ،وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق «16023» خلال الـ ‪6‬ أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 63 ألف و540 مريض ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 1669 حالة من المناطق الجديدة «بديلة العشوائيات» الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد «نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.30% بينما بلغت نسبة الإناث 5.70%.

وأضافت «القباج» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن حيث بلغت نسبتها 33.18 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 12.57 % ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبى العلاج، في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن لعلاج الإدمان هي التلفزيون بسبب الحملات الاعلامية يليه الانترنت وذلك من خلال مجهودات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للصندوق والتفاعل المباشر مع الزائرين واستقبال بعض الحالات الراغبة للعلاج وكذلك من خلال الأصدقاء‪ .‬

كان الإعلان الأخير الذي أطلقه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق خلال شهر مايو الماضي ضمن حملة «أنت أقوى من المخدرات» لتوعية الشباب والفتيات بأضرار تعاطى المخدرات، تحت شعار «رحلة المخدرات ممكن تبسطك في أولها بس أكيد هضيعك في أخرها» المخدرات رحلتها صغيرة متسافرهاش «قد حقق نسبه تفاعل كبيره من جانب الشباب بالمراحل العمرية المختلفة وأيضا الأسر، حيث تلقى الخط الساخن لعلاج الإدمان»16023«خلال شهر مايو ويونيو 28 ألفا و635 مكالمة تليفونية منهم 1712 مكالمة من الفتيات لتلقى العلاج من الإدمان، مقارنة بعدد 4020 مكالمة تلقاها الخط الساخن خلال شهر أبريل قبل إطلاق الإعلان منهم 195 مكالمة للفتيات، وأن هذا يشير إلى تأثير وتفاعل الشباب مع الحملة وزيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن لتلقى الخدمات العلاجية‪ .‬

المصرى اليوم

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