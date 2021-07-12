بعد ربع قرن في المحاكم.. إعادة مليار جنيه للدولة قيمة مناقصة بالعريش

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أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا نهائيًا بعد ٢٥ عامًا من النزاع بإلزام إحدي شركات الإنشاءات بدفع مبلغ مقداره (1.334.816.850) جنيهاً مليار و٣٣٤ مليون و ٨١٦ ألف جنيه لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ومشروع تنمية شمال سيناء نتيجة توقيع مناقصة مع برنامج مشروع الغداء العالمي "تنمية شمال سيناء "مع إحدي الشركات لإنشاء تربة زلطية بالعريش .

ترجع وقائع القضية عندما أقام أقام وزير التعمير والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" دعوى قضائية عام ١٩٩٦ أمام محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية طلبا بالزام شركة إنشاءات بأن يؤدي لهما بصفتيهما مبلغا مقداره (1.334.816.850) جنيها مع الفوائد القانونية ، على سند من أن مشروع برنامج الغذاء العالمي "مشروع تنمية شمال سيناء" كان قد أعلن عن مناقصة عامة لإنشاء طرق تربة زلطية بطول (75) كم2 بمنطقة شرق وجنوب شرق العريش وتم إرسائها لإحدي شركات الإنشاءات .

وتوقفت الشركة بعدما نفذت ٤٥٪؜ ، لردم المحاجر ، وتم سحب لاعمال منها بعد انذارها .

وثبت من تقرير الخبير المنتدب والتى تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به ، وما انتهى إليه من أنه طبقا للعقد المؤرخ عام ١٩٩٢ ، فإن الأعمال التي أسندتها الجهة الإدارية المطعون ضدها إلى الشركة الطاعنة هي عملية إنشاء طرق بالتربة الزلطية بطول (75) كيلو متر بمناطق شرق وجنوب شرق العريش بمحافظة شمال سيناء بمبلغ (1246500) جنيه ، وأن المدة المحددة للتنفيذ هي (6) أشهر .

وقامت الشركة الطاعنة بتنفيذ أعمال بما يعادل نسبة (45%) من الحجم الكلي للأعمال المسندة إليها خلال شهرين من بداية استلامها لمواقع العمل وحتى سحب الأعمال منها وبتاريخ 3/3/1993 تم إيقاف الشركة الطاعنة من استغلال المحجر لأسباب أمنية، وبتاريخ 25/11/1993 صدرت الموافقة الأمنية على استخدام محجر آخر للشركة الطاعنة وتم إبلاغ المحاجر بتلك الموافقة بتاريخ 2/12/1993 وبعد أن قامت الجهة الإدارية بإصدار قرارها رقم 132 لسنة 1994 بتاريخ 15/9/1994 بسحب الأعمال من المقاول وبناءا على التظلم المقدم منه بتاريخ 25/9/1994 طلبت الشركة الطاعنة استكمال تنفيذ الأعمال بزيادة الأسعار بنسبة قدرها (44.4%) للأعمال التي لم يتم تنفيذها وانتهت اللجنة المشكلة لدراسة طلب الشركة إلى الموافقة على زيادة قدرها 20% فقط إلا أن الشركة الطاعنة رفضت هذه النسبة وامتنعت عن استكمال تنفيذ باقي الأعمال المسندة إليها فأصدرت الجهة الإدارية قرار بسخب الأعمال وإسنادها لمقاول اخر ، ونتج عن ذلك تحميل الشركة الطاعنة بفروق الأسعار وغرامة التأخير والمصاريف الإدارية بإجمالي مبلغ (1.334.816.850) جنيه ، وهو ما يعد بحق تنفيذا لصحيح حكم القانون حال إخلال المتعاقد مع الجهة الإدارية بتنفيذ التزاماته المتعاقد عليها .