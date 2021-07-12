حكم قضائي في نزاع بنك «بلوم» وإحدى الشركات

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قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إحدى الشركات التي تطالب بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر عام ٢٠٠٥، فيما تضمنه من الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر (BLOM) على تملك نسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا، لعدم وجود صفة للشركة بالبنك .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي وهشام عبدالرحمن .
وذكرت المحكمة أن المدعي لم يقدم في الدعوى الأصلية ما يفيد بصفته في الدعوى، حيث خلت الأوراق مما يفيد كونه أحد المؤسسين أو المساهمين أو من أعضاء مجلس إدارة بنك بلوم مصر أو بنك مصر رومانيا، ومن ثم تنتفي عن المدعي الصفة كشرط لازم لقبول الدعوى.
قالت الشركة مقيمة الدعوى، إنه صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ۱۹۱۸ لسنة 2005 متضمنا الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر لتملك حتى نسبة ۱۰۰ % من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا، شريطة الالتزام بشراء كامل حصة المال العام المعروضة للبيع والحفاظ على حقوق العاملين، وبتاريخ 18/1/2006 تم انعقاد محضر مجلس إدارة بنك رومانيا وإثبات إخلاء مسيؤولية الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ميزانية العام المنتهي في 31/12/2005 وبذات التاريخ تم انعقاد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ولم يتم إثبات استقالة أعضاء مجلس إدارة بنك مصر رومانيا القديم على الجمعية العامة، ولم يتم عرض تملك واستحواذ بنك لبنان والمهجر علی الجمعية العامة وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ۱۹۱۸ لسنه 2005 واستخدام بنك بلوم مصر هذه المحاضر للدخول في السجل التجاري، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات، والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وبضاعة مودعة لدى بنك مصر رومانيا مما ألحق به ضررا كبيرا، على حسب ما ورد بالدعوى .
وبشأن الدعوى التي أقامها البنك ضد الشركة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت البنك نتيجة إساءة الشركة حق التقاضى وإخلاله بالتزاماته مع البنك، وبعدم الحفاظ على البضائع المرهونة ضمانا لسداد مديونية البنك، مطالبا بالتعويض.
قالت المحكمة، إن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كانت الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا بغرض مضارة الغير، ولاحقت مساءلته عن التعويض .