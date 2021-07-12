حكم قضائي في نزاع بنك «بلوم» وإحدى الشركات

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قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى إحدى الشركات التي تطالب بإلغاء قرار مجلس إدارة البنك المركزي الصادر عام ٢٠٠٥، فيما تضمنه من الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر (BLOM) على تملك نسبة 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا، لعدم وجود صفة للشركة بالبنك .

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عمرو السيسي وهشام عبدالرحمن .

وذكرت المحكمة أن المدعي لم يقدم في الدعوى الأصلية ما يفيد بصفته في الدعوى، حيث خلت الأوراق مما يفيد كونه أحد المؤسسين أو المساهمين أو من أعضاء مجلس إدارة بنك بلوم مصر أو بنك مصر رومانيا، ومن ثم تنتفي عن المدعي الصفة كشرط لازم لقبول الدعوى.

قالت الشركة مقيمة الدعوى، إنه صدر قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم ۱۹۱۸ لسنة 2005 متضمنا الموافقة النهائية لبنك لبنان والمهجر لتملك حتى نسبة ۱۰۰ % من رأس المال المصدر والمدفوع لبنك مصر رومانيا، شريطة الالتزام بشراء كامل حصة المال العام المعروضة للبيع والحفاظ على حقوق العاملين، وبتاريخ 18/1/2006 تم انعقاد محضر مجلس إدارة بنك رومانيا وإثبات إخلاء مسيؤولية الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة ميزانية العام المنتهي في 31/12/2005 وبذات التاريخ تم انعقاد محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية ولم يتم إثبات استقالة أعضاء مجلس إدارة بنك مصر رومانيا القديم على الجمعية العامة، ولم يتم عرض تملك واستحواذ بنك لبنان والمهجر علی الجمعية العامة وفقا لقرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم ۱۹۱۸ لسنه 2005 واستخدام بنك بلوم مصر هذه المحاضر للدخول في السجل التجاري، بالمخالفة لأحكام قانون الشركات، والاستيلاء على قطعة أرض مملوكة له وبضاعة مودعة لدى بنك مصر رومانيا مما ألحق به ضررا كبيرا، على حسب ما ورد بالدعوى .

وبشأن الدعوى التي أقامها البنك ضد الشركة عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت البنك نتيجة إساءة الشركة حق التقاضى وإخلاله بالتزاماته مع البنك، وبعدم الحفاظ على البضائع المرهونة ضمانا لسداد مديونية البنك، مطالبا بالتعويض.

قالت المحكمة، إن حق الالتجاء إلى القضاء وإن كانت الحقوق العامة التي تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق من الوصول إلى حقه، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا بغرض مضارة الغير، ولاحقت مساءلته عن التعويض .