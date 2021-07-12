"الشورى" يناقش أداء الأجهزة الحكومية ويصوّت على رفع عدد من لجانه المتخصصة

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غداً في جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى

يعقد مجلس الشورى، غداً، جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك -عبر الاتصال المرئي- لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.

ومن المنتظر أن يناقش المجلس ضمن الجلسة تقريراً تقدمت به لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة التسول؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظامه.

وينظر مجلس الشورى ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته في تقرير للجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع نظام حماية البيانات الشخصية المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة (17) من نظام المجلس.

في حين يصوّت المجلس في جلسته غداً على ما تضمنه تقريرا لجنة المياه والزراعة والبيئة من توصيات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري للعام المالي 1441/ 1442هـ، والتقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس لرأي اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقريري الأداء السنوي للمؤسسة العامة والمركز أثناء مناقشتهما في جلسة سابقة.

ويستمع المجلس غداً إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية للعام المالي 1441/ 1442هـ قبل أن يصوت على قراره بشأن ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات حيال التقرير السنوي للهيئة، كما يطلع المجلس في ذات الجلسة على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/ 1442هـ، قبل أن يصوت بعد ذلك على قراره بشأن ما ضمنته اللجنة تقريرها من توصيات.

ويطرح المجلس للمناقشة ضمن الموضوعات المدرجة تقريراً للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/ 1442هـ، حيث يستمع المجلس إلى رأي اللجنة وما قدمته من توصيات على التقرير بعد أن أتمت دراسته، كما يناقش تقريراً للجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 1441/ 1442هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة تقرير الأداء السنوي للمركز.



كما يناقش المجلس ما تضمنه تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تقرير الأداء السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1441/ 1442هـ.