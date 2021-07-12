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وكيل صحة السويس يتفقد تطوير مبنى القسطرة القلبية الجديد في المستشفى العام

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وكيل صحة السويس يتفقد تطوير مبنى القسطرة القلبية الجديد في المستشفى العام وكيل صحة السويس يتفقد تطوير مبنى القسطرة القلبية الجديد في المستشفى العام

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تفقد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس اليوم الاثنين، أعمال الإنشاءات والتجديدات القائمه بقسم القسطرة القلبية بمستشفي السويس العام والمنتظر افتتاحه قريبآ، بعد دعم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس بجهاز قسطرة للمبني وتوفير خدمات جديدة تقدم لأول مرة بمستشفى السويس العام.

وعلي جانب متصل تابع الحفناوي سير العمل باقسام طوارئ الجراحة والغسيل الكلوي ومتابعة تواجد الفريق الطبي بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبيه وأدوية الطوارئ، والتأكد من تفادي السلبيات السابقة أثناء المرور وتحسين الخدمات المقدمه للمرضي، وخلال المرور استمع سيادته لشكاوي مرضي الكلي والفريق الطبي ووعد بتلافي السلبيات كما قدم الشكر لتمريض الكلي على التزامهم وحسن تعاملهم مع مرضى الغسيل الكلوي.

المصرى اليوم

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