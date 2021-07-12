محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الثانوية العام بعدد من اللجان بمركز ملوي

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واصل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الإثنين، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، جولاته الميدانية لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب للامتحانات الثانوية العامة، وللتأكد من مدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، حيث شملت الجولة المرور على لجان المدارس بمركز ملوي، منها لجان (مدرسة الثانوية بنات- ومدرسة الشهيد محمد حامد الإعدادية).

رافق المحافظ، خلال جولته، محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، اللواء أ.ح احمد السايس رئيس مركز ملوي.

التقي المحافظ بعدد من الأهالي خارج اللجان، حيث أعرب عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز لابنائنا الطلاب، وتفقد المحافظ، مقار اللجان للتأكد من انتظام سير الامتحانات والطلاب داخل اللجان، كما تم التأكد من توافر الخدمات الطبية، وأجهزة قياس درجات الحرارة وجميع المستلزمات الوقائية، وارتداء الكمامات الواقية من قبل الطلاب والمراقبين، بالإضافة للحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لتذليل العقبات والتحديات أمام الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المؤديين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة 34 الف و524 طالب وطالبه بنطاق 87 لجنه بجميع مراكز المحافظة.