«عنتيل الصعيد»: «لم أُجبِر السيدات على ممارسة الرذيلة.. والتصوير كان برضاهن»

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كشفت تحقيقات تفاصيل جديدة في قضية «عنتيل الصعيد» المتهم فيها طبيب العلاج الطبيعي وأمراض السمنة «أمجد.و» 45 سنة والذي أكدت التحريات أنه مارس الطب على الرغم إنه حاصل على بكالوريوس تجارة، مشيرة إلى أن المتهم على علاقات مع زوجات لشخصيات معروفة، واستغل سفر الزوج إلى الخارج ليقيم علاقات محرمة داخل عيادته بمنطقة بني مزار والمناطق المجاورة لها بمحافظة المنيا.

وأكدت المصادر أن «أمجد» المعروف إعلاميًا بـ «عنتيل الصعيد» أنكر في التحقيقات كل التهم المنسوبة إليه وقال: «لم أجبر سيدة على ممارسة الرذيلة معي، وأن 30 سيدة حضرن إلى غرفة نومي برضاهن ودخلن معي في علاقات محرمة والتصوير تم برضاهن»، حسب قوله.

وكشفت المصادر ان جهات التحقيق توجيه لـ«العنتيل» تهمة ممارسة الزنا، من أزواج الضحايا اللاتي مارسن معهم، وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية أيضا لم تتلق أي بلاغات من أي سيدة تتهم «عنتيل الصعيد» بتعرضهن للتهديد بفيديوهات أو صور قام بتصويره اثناء العلاقة المحرمة التي جمعت بينهما.

وقالت التحقيقات إن «عنتيل الصعيد» مارس الطب في العلاج الطبيعي وأمراض السمنية وفتح عيادة خاصة بمنطقة بني مزار، وبالفحص تبين أنه حاصل على بكالوريوس تجارة، وليس مدونا في النقابة العامة للأطباء.

أكد مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنيا، لجهات التحقيق انه صدور قرار سابق بغلق العيادة الخاصة بـ«عنتيل الصعيد» والمقامة بجوار عيادة شقيقه في الدور الثاني بمنطقة بني مزار بعد التأكد أن الشهادة التي حصل عليها من دولة «قبرص» التي تفيد بحصوله على مؤهل علمي في تخصص العلاج الطبيعي غير معتمدة من التعليم العالي في مصر.

كانت النيابة العامة قررت تجديد حبس «عنتيل الصعيد» 15 يوما على ذمة التحقيقات ممارسة الرذيلة، وأيضا حبس 4 متهمين آخرين على، بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة للآداب العامة تم الحصول عليها في التليفون الخاص بالمتهم، بهدف ابتزازهم للحصول منه على مبالغ مالية .

كانت وزارة الداخلية أكدت في بيان لها أن 4 متهمين تسببوا في كشف حقيقة طبيب علاج طبيعي بقيامه باستقطاب سيدات داخل عيادته في منطقة بني مزار لممارسة أعمال منافية للآداب وتصويرهن اثناء ممارسة الرذيلة بعد رفض «عنتيل الصعيد» الخضوع لابتزازهم له والاستجابة لهم في الحصول على مبالغ مالية مقابل التستر عليه.