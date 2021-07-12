مجلس الدولة يوافق على إعادة تشكيل «إداراته»..

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

إجتمع اليوم المجلس الخاص- السلطة الإدارية العليا بمجلس الدولة- وذلك بعد إعادة تشكيله وإنضمام كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس اللذين اكتمل عطاؤهما في 30/6/2021، كما دُعي لحضور الإجتماع المستشا عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.

وصرح الامين العام لمجلس الدولة، أن المجلس الخاص وافق بالإجماع على شغل المناصب بالمجلس على النحو التالي:

أولاً: المستشار/ محمد محمود حسام الدين – رئيس المجلس يتولى رئاسة المجلس الخاص للشئون الإدارية، ورئاسة المحكمة الإدارية العُليا، ورئاسة الدائرة الأولى بالمحكمة، ورئاسة محكمة الأحزاب، ورئاسة دائرة توحيد المبادئ.

ثانياً: المستشار/ يسري هاشم سليمان الشيخ – يستمر نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28/9/2021 تاريخ اكتمال عطائه.

ثالثاً: المستشار/ أسامه محمود عبدالعزيز محرم – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر سيادته رئيساً لهيئة مفوضي الدولة حتى 28/9/2021، ثم يتولى سيادته شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29/9/2021.

رابعاً: المستشار/ أحمد عبدالتواب محمد موسى – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.

خامساً: المستشار/ مصطفى سعيد مصطفى حنفي – نائب رئيس مجلس الدولة – يستمر في رئاسة قسم التشريع، من تاريخه حتى العام القضائي 2021/2022.

سادساً: المستشار/ محمد محمود عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29/9/2021، وخلال العام القضائي 2021/2022.

سابعاً: المستشار الدكتور/ محمد ماجد محمود – نائب رئيس مجلس الدولة، يتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021/2022.

ثامناً: المستشار/ عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة يتولى الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29/9/2021 يتولى رئاسة هذه المحكمة، وخلال العام القضائي 2021/ 2022.